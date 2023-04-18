Массовые отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 18 по 25 апреля

Энергетики обесточат десятки домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону проведут с 18 по 25 апреля 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

18 апреля:

Мясникова, 58-92, 7-я линия, 37-65, 38-66, 9-я линия, 39-49, 38-66, 1-я Пролетарская, 73-79, 72-76, Аэроклубовский, 1-15, 2-28, Войкова, 44-86, 97-123, Космонавтов, 4/16, Волкова, 18, 20, 22, 24, Киргизская, 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3, 12 Д, 50 лет РСМ, 7 В;

19 апреля:

Обсерваторная, 38, Вселенная, 5, Еременко, 81/1, 81/6, 83/5, Шишкина, 1/2, 1/1, Казахская, 109-149, Обский, 1-3, 2-4, Цветочная, 2-34, 1-21, Мариупольский, 1-13, 2-10, Донская, 14-16, 17-31;

20 апреля:

Добровольского, 19 А, Орбитальная, 8 В, 12, Королева, 5/4, 7, Космонавтов, 6/13, Коммунистический, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 1-я Краснодарская, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/6, 92/7, 92/4 А, 92/4 Б;

21 апреля:

Добровольского, 19 А, Орбитальная, 8 В, 12. Королева 5/4, 7, 34-я линия, 46-64, 39-51, 36-я линия, 60-94, 41-89, Тюхряева, 40-56, 39-55, Кагальницкая, 15-23, 14-30, Шолохова, 123-161, Новомосковская, 1-17, 2-34, Полторацкого, 25-67, 10-56, Просвещения, 1-3, 2-20;

22 апреля:

35-я линия, 21-81, 37-я линия, 12-76, 25-97, 39-я линия, 24-90, Богданова, 58-74, 2-я Пролетарская, 51-55, 44-54, Сарьяна, 48-66, 55-73;

24 апреля:

Доломановский, 70/5, 70/6, 70/7, 70 Б, 70 Е, Малюгиной, 100, 119-121, 127/90, Халтуринский, 103, Гвардейский, 41, 2-я Плановая, 1-21, 2-26, Полторацкого, 79;

25 апреля:

21-я линия, 15, 23-я линия, 12-32, 15-41, Мясникова, 6-14.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведица Айка переехала из зоопарка Ростова-на-Дону в Москву

Сейчас любимица ростовчан привыкает к своему новому дому (подробности)