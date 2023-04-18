Жителя Калмыкии заподозрили в мошенничестве на десятки миллионов рублей

Специалисты СК завершили расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Элисте завершили расследование по делу подозреваемого в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Все материалы уже направлены в прокуратуру, сообщает пресс-служба управления Следкома России по Республике Калмыкия.

- Доказательства отправили для утверждения обвинительного заключения. Перед этим опросили более 50 свидетелей, проверили документы и банковские выписки, провели почерковедческие и строительно-технические экспертизы, - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый - житель Черноземельского района Калмыкии. С августа по декабрь 2020 года мужчина заключил договор с главой фермерского хозяйства на реконструкцию участка лиманного орошения.

Подозреваемый, вероятно, изначально не собирался выполнять все задачи. Он просто указал в актах ложные сведения об объемах, видах, стоимости работ и получил за это деньги.

Известно, что после финансовых махинаций подрядчик быстро потратил все перечисленное. Однако это ему не помогло, и на незаконно полученную сумму был выписан арест.

Добавим, дело завели по части 7 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договора в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водители двух легковушек пострадали после лобового ДТП в Таганроге

Автоинспекторы уже выяснили предварительную причину аварии (подробности)