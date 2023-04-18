В Ростовской области капитально отремонтируют участок трассы Миллерово – Вешенская

Ремонт планируется завершить в 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кашарском районе подрядчики приступили к капитальному ремонту областной трассы Миллерово – Вешенская. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Капитальный ремонт будет идти на участке в 10 километров от хутора Федоровка до слободы Кашары. Работы планируется завершить в 2025 году.

- На сегодняшний день установлены временные знаки, на участке уширения дороги земляное полотно подготовлено под устройство дорожной одежды, – сообщили в правительстве.

Подрядчикам предстоит выполнить восстановление и закрепление автодороги. Также необходимо сделать водоотвод и ливневки. Кроме того, необходимо провести замену дорожной одежды, переустроить сети связи, обустроить тротуары и наружное электроосвещение, а также заняться озеленением территории. Подрядчики выполнят и капремонт моста через реку Ольховую.

Все работы на трассе Миллерово – Вешенская выполняются поэтапно. В 2022 году привели в порядок четыре участка автодороги, а также установили автоматический пункт весогабаритного контроля.

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