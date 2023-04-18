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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 10:52

В Ростове 69-летний пенсионер погиб, выпав из окна десятого этажа

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Михаил СТРИЖЕВ
Происшествие случилось в Пролетарском районе.

Происшествие случилось в Пролетарском районе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 69-летний пенсионер погиб при падении с высоты. Происшествие случилось 18 апреля на проспекте 40 лет Победы. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

По словам соседей погибшего, он жил на последнем этаже дома. Около 11 часов пенсионер выпал из окна. Свидетели инцидента тут же вызвали скорую помощь.

Пострадавший скончался до приезда медиков. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Напомним, 13 апреля молодой мужчина упал с девятого этажа дома на улице Лелюшенко. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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