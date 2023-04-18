В Ростовской области телефонные мошенники украли у мужчины более одного миллиона рублей

В отношении неизвестных возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Волгодонске Ростовской области 22-летний местный житель предоставил доступ к своему банковскому счету, откуда мошенники похитили более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в областной пресс-службе полиции.

Жителю Волгодонска позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с его счета по доверенности пытались похитить деньги. При этом он посоветовал не беспокоиться и ждать звонка от сотрудника банка, который со всем разберется.

— Я был напуган, ведь на моем счете лежала крупная сумма. Мужчина на том конце провода сказал, чтобы я не беспокоился, что со мной свяжется представитель банка и расскажет о дальнейших действиях, которые помогут сохранить сбережения, — рассказал мошенникам потерпевший.

Потом ему позвонила женщина, якобы работающая в банке. Она рассказала, что деньги можно обезопасить, следуя ее инструкциям. Для этого, прежде всего, надо установить на телефон приложение и продиктовать код из сообщения. Таким образом фактически он предоставил мошенникам доступ к своему счету.

— Я видел, как с моего счета происходят списания денежных средств. Заподозрив обман, я выключил мобильный телефон, — отметил волгодончаниин.

После включения телефона женщина вновь позвонила и начала угрожать, что его привлекут к ответственности. Через время он увидел, что со счета списали 1 025 тыс рублей.

В отношении неизвестных возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В полиции в очередной раз предупредили граждан, что сотрудники банков никогда не будут звонить и сообщать о финансовых операциях по счету. При поступлении таких звонков необходимо стразу же отключиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники стали использовать новую схему при работе с клиентами банков

В начале разговора с клиентом мошенники используют уже стандартные схемы, чтобы получить доступ к личному кабинету: оформление кредитной заявки, смена финансового номера или доверенного номера телефона. После этого они стремятся изменить лимиты денежных переводов, чтобы увеличить сумму полученных средств (подробности)