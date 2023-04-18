В Новочеркасске стартовала «Неделя без турникетов»

Фото: Вера Фридель

Новочеркасский электровозостроительный завод совместно с Ростовским региональным отделением Союза машиностроителей в одиннадцатый раз принимает участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Эта акция позволяет молодёжи Донского региона в двух режимах, офлайн и онлайн, познакомиться с крупнейшим производителем магистральных грузовых, пассажирских электровозов и промышленных локомотивов не только России, но и Европы.

В 2023 году, который объявлен в России Годом педагога и наставника, проект реализуется в особом формате. В этот раз в роли заводских учителей выступают ведущие специалисты предприятия. Каждая экскурсия апрельского этапа акции – практическое занятие на определенную тему, которое всегда начинается с инструктажа по охране труда и выдаче средств индивидуальной защиты.

Фото: Вера Фридель

Первыми участниками «Недели без турникетов» стали активисты Российского движения детей и молодежи – учащиеся Медиашколы новочеркасского центра воспитания и досуга «Эстетика». Они приняли участие в пресс-конференции с генеральным директором НЭВЗа Евгением Васильевичем Гридасовым. Руководитель предприятия рассказал о том, чем сегодня живёт завод, как, не смотря на сложности, удается выполнять заказы для Российских железных дорог и коммерческого рынка, а также о планах на будущее.

В рамках «Недели без турникетов» школьники и студенты колледжей и вузов познакомятся с особенностями выстраивания производственного процесса сборки электровозов, посетят цеха основного производства, узнают подробнее о новом высокотехнологичном оборудовании, которое позволяет предприятию выйти на качественно новый уровень производства, повысить эффективность работы. При этом особый акцент делается на будущую специализацию экскурсантов.