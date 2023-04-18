Единое пособие в Ростовской области назначили родителям 133 тысяч детей

На единые пособия выделили 3,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года в Ростовской области нуждающиеся семьи начали подавать заявления для получения единого пособия. На эти цели уже выделили 3,5 млн рублей, сообщают в донском отделении СФР.

Напомним, на выплату имеют право семьи, доход которых ниже прожиточного минимума, то есть меньше 13,5 тысяч рублей. Деньги оформляют на жителей Дона с детьми до 17 лет, а также на женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.

- При назначении сумм проводят оценку нуждаемости. Трудоспособные члены семьи должны иметь доход или уважительную причину для его отсутствия. Заявителям необходимо быть гражданами России, постоянно проживающими на территории страны, - уточнили в СФР.

Заявление на пособие принимают в электронной форме через портал «Госуслуги». Также можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.

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