Ростовчане стали больше покупать смарт-розеток и умных лампочек

Фото: МегаФон

Популярность умных устройств для дома стремительно растет. В первом квартале 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota увеличились на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом они стали более доступными – средняя цена товаров за год снизилась на треть.

Возглавляют рейтинг популярности смарт-розетки, продажи которых увеличились на 86%. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики. Рост в этой категории составил 17%.

Умные лампы остаются главным элементом умного дома. Лидером продаж стала новинка 2022 года – умная лампочка от Яндекс. При этом производители активно расширяют свой ассортимент.

- Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, что никак не сказывается на функционале. Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены гаджетов на 35%. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей, - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

За последний год мобильный оператор значительно расширил ассортимент. В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе, за счёт российских брендов.