Собутыльник угнал машину у пьяного ростовчанина

Как оказалось, угонщик имеет несколько судимостей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию обратился житель Ростова, у которого украли автомобиль. В этом он заподозрил мужчину, с которым накануне распивал спиртное. Об этом сообщили в областной пресс-службе ведомства.

— Местный житель рассказал, что пригласил знакомого к себе домой, где они распивали алкогольные напитки. После того, как гость ушел, заявитель обнаружил пропажу ключей от собственного автомобиля, а затем и самого транспорта, припаркованного у дома, — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители выяснили, что к угону причастен 24-летний житель донской столицы. Как оказалось, он имеет судимости за хранение наркотиков и причинение среднего вреда здоровью.

Слова потерпевшего подтвердились проверкой полицейских. После распития спиртного мужчина решил поехать домой на машине хозяина дома, который в это время спал. Разрешение он не стал спрашивать, взяв ключи от машины. По дороге он не справился с управлением и повредил бампер и крыло машины. После чего бросил ее и продолжил путь пешком.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Его отправили под домашний арест.

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