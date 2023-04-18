Социально-образовательный проект «Центр финансовой грамотности» отметил день рождения

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Центр финансовой грамотности населения от банка «Центр-инвест» отметил девятый день рождения. За время работы он повысил финансовую грамотность более миллиона граждан. Специалистами и волонтерами было организовано большое количество бесплатных консультаций, лекций и семинаров для школьников, студентов, преподавателей, предпринимателей и пенсионеров.

В Центре каждый желающий может абсолютно бесплатно получить знания о современном финансовом мире, рисках и доходах, приобрести навыки принятия финансовых решений и понимания их последствий для себя и окружающих. На сегодняшний день пять Центров финансовой грамотности ведут постоянную работу в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В активе «Центра финансовой грамотности»:

- Более 5 600 мероприятий по финансовой грамотности, в том числе совместно с партнерами и специалистами банка «Центр-инвест»;

- Свыше 1 700 000 человек, посетивших семинары по финансовой грамотности в офлайн и онлайн форматах;

- Более 4 500 подготовленных волонтёров, которые работают по всей России и даже за ее пределами;

- 1 824 преподавателя, которые теперь преподают финансовую грамотность школьникам.

Во всех Центрах финансовой грамотности для школьников проводятся занятия по планированию бюджета, личной финансовой безопасности, студенты проходят лекции по основным финансовым инструментам, правилам управления кредитной нагрузкой, кибербезопасности.

В них же реализуется приоритетная акселерационная программа банка «Центр-инвест», которая создана для успешного старта начинающих предпринимателей и нового роста действующих бизнесов.

Центры финансовой грамотности населения — это основа экосистемы банка «Центр-инвест», которая отражает ответственное отношение к развитию общества и росту финансовой грамотности населения в регионах присутствия банка.

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