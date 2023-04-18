В Ростове дворник сорвал с поликлиники российский флаг и попытался его сжечь

Ему не удалось довести задуманное до конца.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ростовчанин сорвал флаг с городской поликлиники № 4 и попытался его сжечь. Происшествие случилось 14 апреля, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».
По словам собеседника, в нетрезвом состоянии мужчина забрался на крышу поликлиники и сорвал флаг. Однако и этого ему было мало — он попытался поджечь материю, но довести задуманное до конца ему не удалось. Дебошира задержали правоохранителя.
Известно, что задержанный работал в медучреждении. Мотивы его поступка пока неизвестны.
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