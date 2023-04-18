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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 13:32

В Ростове дворник сорвал с поликлиники российский флаг и попытался его сжечь

Дебошира уже задержали
Михаил СТРИЖЕВ
Ему не удалось довести задуманное до конца.

Ему не удалось довести задуманное до конца.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанин сорвал флаг с городской поликлиники № 4 и попытался его сжечь. Происшествие случилось 14 апреля, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По словам собеседника, в нетрезвом состоянии мужчина забрался на крышу поликлиники и сорвал флаг. Однако и этого ему было мало — он попытался поджечь материю, но довести задуманное до конца ему не удалось. Дебошира задержали правоохранителя.

Известно, что задержанный работал в медучреждении. Мотивы его поступка пока неизвестны.

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