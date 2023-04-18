В Ростове после дождей возобновили противоклещевую обработку

Некоторые парки уже прошли обработку. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

После завершения продолжительных дождей в Ростове возобновили противоклещевую обработку территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— На данный момент подрядчик провел профилактические мероприятия на площади 50 га на территориях, подведомственных Управлению благоустройства и лесного хозяйства, — отметил градоначальник.

Вчера от кровососов обработали пять участков. Среди них — участки Кумженской рощи, рощи вдоль улицы Каскадной, на въезде в Щепкинское урочище.

Начали акарицидную обработку парков. Ее уже завершили в зоопарке, парке им. М. Горького, детском парке им. Вити Черевичкина и парке им. Октября.

В мае и сентябре-октябре, в два этапа, проведут обработку городских кладбищ общей площадью свыше 400 га.

В середине весны самое удачное время для противоклещевой обработки. В это время они еще не начали размножаться и, как следствие, их не так много. Также трава не столь высокая и листва не до конца раскрылась.

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