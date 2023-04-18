Ростовчанину, зарезавшему собутыльника, предъявили обвинение

Одно ножевое ранение в живот привело к гибели человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 34-летнему местному жителю предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть знакомого. Об этом сообщает областная пресс-служба следкома.

Правоохранители считают, что трагедия произошла в ночь с 15 на 16 апреля. В это время в одной из квартир многоэтажки по улице 2-я Краснодарская мужчины распивали спиртное. Хозяин квартиры, поссорившись с 52-летним знакомым, ударил его один раз ножом в живот. От полученного ранения через два часа он скончался. После этого подозреваемого задержали.

В прошлом году по части 4 статьи 111 УК РФ, по которой обвиняют мужчину, в Ростовской области было зарегистрировано 77 преступлений. По этому показателю регион оказался на 13-й строчке рейтинга среди всех субъектов страны.

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