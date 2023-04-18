Синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер

В ближайшее время следует ожидать ослабления ветра до 12-14 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

Ветер в Ростове-на-Дону начнет стихать уже в ближайшее время. Об этом рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

- На большей части региона следует ожидать ослабления ветра до 12-14 м/с. По северу и востоку ситуация не изменится. 19 апреля ветер ослабнет уже по всей территории области, его скорость снизится до 5-10 м/с, - сообщила Елена Назарова.

Синоптик добавила, что на 15 часов 18 апреля, в регионе местами еще отмечался сильный восточный и юго-восточный ветер до 15-18 м/с.

Добавим, ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, когда в Ростовскую область придет настоящее потепление. Эксперт также объяснил переменчивую погоду в этом апреле.

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