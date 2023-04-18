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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:44

В Ростовской области на трассе ГАЗель сбила сломавшийся УАЗик

В это время водитель УАЗика стоял на дороге с выставленным знаком аварийной остановки
Дмитрий Кутепов
В аварии сильно пострадали автомобили. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по РО.

В аварии сильно пострадали автомобили. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по РО.

Сегодня, 18 апреля, в 15.20 на Западном шоссе, при выезде в Батайск, столкнулись два автомобиля. Один из них был сломан и стоял на дороге. Об этом сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ГАЗель въехала во внедорожник УАЗ, который был сломан. В это время водитель УАЗ стоял на дороге с выставленным знаком аварийной остановки.

В аварии никто не пострадал. При этом автомобили получили сильные механические повреждения.

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