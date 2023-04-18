Многокилометровая пробка возникла на Зорге в Ростове

Пробка образовалась на Зорге и Стачках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многокилометровая пробка образовалась на улице Зорге в Западном микрорайоне Ростова. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Затор растянулся от пересечения с улицей 339-й Стрелковой Дивизии до проспекта Стачки. Движение частично затруднено и на Стачках, в районе пересечения с Зорге.

О пробке сообщает "Яндекс.Карты".

Точная причина пробки неизвестна. По данным сервиса, в районе Зорге произошло ДТП.

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