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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:58

В Волгодонском районе местные администрации убрали свалку после требования прокуратуры

Мусорные очаги находились на территории трех муниципалитетов
Лейла МИРИШОВА
Мусорные очаги находились на территории трех муниципалитетов

Мусорные очаги находились на территории трех муниципалитетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгодонском районе после требований прокуратуры администрации местных поселений убрали свалку. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ростовской области.

По информации ведомства, на территории Потаповского, Рябичевского и Романовского сельских поселений обнаружили свалки. Однако, администрации муниципалитетов не спешили решать этот вопрос. Меры были предприняты только после того, как прокуратура вынесла главам сельских поселений представления.

- Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности. По мерам прокурорского реагирования свалки полностью ликвидированы, – сообщили в ведомстве.

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