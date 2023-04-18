В Волгодонском районе местные администрации убрали свалку после требования прокуратуры

Мусорные очаги находились на территории трех муниципалитетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгодонском районе после требований прокуратуры администрации местных поселений убрали свалку. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ростовской области.

По информации ведомства, на территории Потаповского, Рябичевского и Романовского сельских поселений обнаружили свалки. Однако, администрации муниципалитетов не спешили решать этот вопрос. Меры были предприняты только после того, как прокуратура вынесла главам сельских поселений представления.

- Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности. По мерам прокурорского реагирования свалки полностью ликвидированы, – сообщили в ведомстве.

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