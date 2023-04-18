В Ростове-на-Дону отменили шествие "Бессмертного полка" по Театральной площади 9 мая

Акцию решили не проводить из-за повышения безопасности граждан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону в этом году традиционного шествия "Бессмертного полка" не будет. Об этом сообщил координатор движения в донском регионе Андрей Кудряков.

Он отметил, что это связано с повышением мер безопасности. Однако полной отмены акции не будет. Жителям Ростовской области предложили альтернативный вариант – наклеить портреты героев на автомобили. Также можно надеть майку или бейдж с изображением фронтовика. В школах планируется провести линейки, где ученики принесут портреты предков, которые были участниками военных действий.

- В муниципальных учреждениях создадут уголки памяти, где каждый сможет повесить портрет своего фронтовика. Все желающие смогут разместить портреты ветеранов на своих страницах в соцсетях или установить на аватарке в мессенждере, – поделился Андрей Кудряков.

Также у каждого жителя есть возможность опубликовать портрет родственника и его военную историю на сайте «Бессмертного полка».

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