Уголовное дело экс-замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша вновь пересмотрят

В январе Ростовский областной суд приговор оставил без изменений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело бывшего замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша вновь пересмотрят. Соответствующая информация появилась в картотеке Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Суд установил, что накануне Чемпионата мира по футболу-2018 Сидаш дал поручение провести торги при несостыковках в документации. Так, были выделены деньги на поставку и укладку мелкозернистого песка, хотя требовалось закупить крупный. Отметим, что сумма ущерба составила 80 млн рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". В прошлом году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Однако, Сергей Сидаш не согласился с решением. В январе Ростовский областной суд приговор оставил без изменений. Затем в апреле состоялось первое заседание по пересмотру уголовного дела.

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