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НовостиОбщество18 апреля 2023 19:10

В Ростове-на-Дону многотонный комбайн переехал ноги мужчине

Пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу
Лейла МИРИШОВА
Мужчину госпитализировали с травмами в больницу

Мужчину госпитализировали с травмами в больницу

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону многотонный комбайн переехал мужчине ноги, когда он помогал перегонять технику. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник 18 апреля.

По предварительной информации, рабочие перевозили оборудование с территории предприятия. В этот момент водитель тронулся с места, и тяжелый комбайн переехал мужчину. В результате, он получил серьезные травмы ног и был госпитализирован в медучреждение.

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