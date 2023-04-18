В Ростове-на-Дону многотонный комбайн переехал ноги мужчине

Мужчину госпитализировали с травмами в больницу Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону многотонный комбайн переехал мужчине ноги, когда он помогал перегонять технику. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник 18 апреля.

По предварительной информации, рабочие перевозили оборудование с территории предприятия. В этот момент водитель тронулся с места, и тяжелый комбайн переехал мужчину. В результате, он получил серьезные травмы ног и был госпитализирован в медучреждение.

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