В Ростове 19 апреля синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дождь

Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дождь. Об этом сообщили на сайте Ростгидрометцентра.

В среду, 19 апреля, в городе ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +12 градусов. Во второй половине дня в донской столице возможен дождь, который продлится до позднего вечера, а столбики термометров опустятся до +11. Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду.

Отметим, что в четверг, 20 апреля, погода будет аналогичной.

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(Подробности)