В Новочеркасске мужчина украл металлические изделия с дачного участка

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новочеркасске мужчина вынес металлические изделия с дачного участка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По предварительной информации, 35-летний местный житель на протяжении нескольких месяцев проникал на территорию дачи, откуда выносил металлические изделия. Все "добро" он сдавал в пункты приема металла. Полученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Позже мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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