В Новочеркасске мужчина украл металлические изделия с дачного участка

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске мужчина вынес металлические изделия с дачного участка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, 35-летний местный житель на протяжении нескольких месяцев проникал на территорию дачи, откуда выносил металлические изделия. Все "добро" он сдавал в пункты приема металла. Полученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Позже мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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