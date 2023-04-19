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НовостиОбщество19 апреля 2023 5:53

В Новочеркасске мужчина украл металлические изделия с дачного участка

Все "добро" он сдавал в пункт приема металла
Лейла МИРИШОВА
В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске мужчина вынес металлические изделия с дачного участка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, 35-летний местный житель на протяжении нескольких месяцев проникал на территорию дачи, откуда выносил металлические изделия. Все "добро" он сдавал в пункты приема металла. Полученными деньгами он распоряжался по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Позже мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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