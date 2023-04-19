Жители нескольких районов Новочеркасска временно останутся без воды

Воду в краны будут подавать по мере заполнения коммуникаций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жителей нескольких районов Новочеркасска временно оставят без воды. Об этом сообщают городские власти.

Отключения запланировали:

В Промышленном районе - с полуночи 19 апреля до 17 часов 20 апреля;

В Донском микрорайоне - с 5 часов 19 апреля до полуночи 20 апреля;

В Первомайском районе - с полуночи 10 мая до 17 часов 11 мая.

Коммунальные ограничения связаны с плановым ремонтом технологического оборудования и разводящих сетей. Воду в краны будут подавать по мере заполнения коммуникаций.

Добавим, задать вопросы об отключении воды можно по телефону диспетчерской службы компании «Экотехнологии».

АЛЛО!

Телефон диспетчерской службы компании «Экотехнологии»: 8(86352)4-45-80

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