Жители нескольких районов Новочеркасска временно останутся без воды

Воду в краны будут подавать по мере заполнения коммуникаций
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области жителей нескольких районов Новочеркасска временно оставят без воды. Об этом сообщают городские власти.
Отключения запланировали:
В Промышленном районе - с полуночи 19 апреля до 17 часов 20 апреля;
В Донском микрорайоне - с 5 часов 19 апреля до полуночи 20 апреля;
В Первомайском районе - с полуночи 10 мая до 17 часов 11 мая.
Коммунальные ограничения связаны с плановым ремонтом технологического оборудования и разводящих сетей. Воду в краны будут подавать по мере заполнения коммуникаций.
Добавим, задать вопросы об отключении воды можно по телефону диспетчерской службы компании «Экотехнологии».
АЛЛО!
Телефон диспетчерской службы компании «Экотехнологии»: 8(86352)4-45-80
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