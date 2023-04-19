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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:31

В Ростовской области минтранс обратился в военную прокуратуру из-за разбитой грузовиками улицы Нозадзе

Планируется восстановить дорогу до 12 мая
Лейла МИРИШОВА
Власти заверили, что дорога будет восстановлена до 12 мая.

Власти заверили, что дорога будет восстановлена до 12 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Ростовской области обратился в военную прокуратуру из-за разбитой грузовиками улицы Нозадзе. Об этом ведомство сообщило в комментариях под постом губернатора Василия Голубева в telegram-канале.

Одна из жительниц Азовского района обратилась с просьбой обратить внимание на проблемную дорогу. Минтранс сообщил горожанке, что ведомство направило несколько запросов в военную прокуратуру, а также письма гендиректору ППК «Военно-Строительной компании». Власти заверили, что дорога будет восстановлена до 12 мая.

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