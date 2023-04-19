В Ростовской области минтранс обратился в военную прокуратуру из-за разбитой грузовиками улицы Нозадзе

Власти заверили, что дорога будет восстановлена до 12 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Ростовской области обратился в военную прокуратуру из-за разбитой грузовиками улицы Нозадзе. Об этом ведомство сообщило в комментариях под постом губернатора Василия Голубева в telegram-канале.

Одна из жительниц Азовского района обратилась с просьбой обратить внимание на проблемную дорогу. Минтранс сообщил горожанке, что ведомство направило несколько запросов в военную прокуратуру, а также письма гендиректору ППК «Военно-Строительной компании». Власти заверили, что дорога будет восстановлена до 12 мая.

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