В Ростовской области минтранс обратился в военную прокуратуру из-за разбитой грузовиками улицы Нозадзе

Власти заверили, что дорога будет восстановлена до 12 мая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Минтранс Ростовской области обратился в военную прокуратуру из-за разбитой грузовиками улицы Нозадзе. Об этом ведомство сообщило в комментариях под постом губернатора Василия Голубева в telegram-канале.
Одна из жительниц Азовского района обратилась с просьбой обратить внимание на проблемную дорогу. Минтранс сообщил горожанке, что ведомство направило несколько запросов в военную прокуратуру, а также письма гендиректору ППК «Военно-Строительной компании». Власти заверили, что дорога будет восстановлена до 12 мая.
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