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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:32

День рождения парка на станции Морской отметят бесплатной ухой, концертом и ярмаркой

Запланировали выступление кавер-группы «Кураж»
Ангелина СКИБА
Посетителей угостят праздничным тортом

Посетителей угостят праздничным тортом

Фото: Иван ВИСЛОВ

22 и 23 апреля в Ростовской области устроят грандиозный праздник в честь Дня рождения парка, который находится напротив станции «Морской». Вход для детей до 14 лет обещают сделать бесплатным.

- Посетителей ждут песни, танцы, конкурсы и подарки, ярмарка, выступление кавер-группы «Кураж», бесплатная уха, праздничный торт. Состоится также открытие сезона турниров по волейболу, впервые проведут миньон-вечеринку, - рассказали организаторы.

К слову, угощать отдыхающих ухой собираются в субботу в 14 часов. Кавер-группа будет выступать в воскресенье с 15 до 16 часов, огненное шоу начнется в 17:30.

Добавим, парк можно найти в Неклиновском районе, в 40 минутах пути от Ростова-на-Дону.

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