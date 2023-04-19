В Ростове в отношении мужчины, пытавшегося поджечь флаги, завели уголовное дело

Нарушение вовремя остановили сотрудники полиции и Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в отношении мужчины, который пытался сжечь три флага, завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- Дело было возбуждено по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом России или Государственным флагом России»). Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, на 57-летнего ростовчанина пожаловались руководители одной из поликлиник донской столицы. Предварительно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения снял с фасада флаги России, Ростовской области, города Ростова-на-Дону и пытался их поджечь. Это нарушение вовремя остановили сотрудники полиции и Росгвардии.

Добавим, ранее журналисту «КП - Ростов-на-Дону» удалось узнать, что задержанный хулиган был работником медучреждения. Мотивы поступка неизвестны.

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