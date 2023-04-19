Тысячи ростовчан на сутки останутся без воды

В Ростовводоканале принесли извинения за неудобства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завтра, 20 апреля, часть Ростова останется без холодной воды. Причина — ремонт водопровода по улице Днепроградской, 7%. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

С 10.00 20 апреля до 10.00 21 апреля без воды останутся дома в следующих границах: Вавилова — 56-ой Армии — Дачная — Таганрогская — Элеваторный — 2-ая Буровая — Малиновского — 2-ой Бирюзовый — Тимошенко — Оганова — Особенная — Королева — Неклиновская — Инженерная — Тракторная — Днепроградская.

В Ростовводоканале принесли извинения за неудобства.

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