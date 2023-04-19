В Ростовской области за год планируют увеличить темпы строительства жилья на 7%

На Дону больше строят индивидуальных домов, чем многоквартирных. Фото: правительство Ростовской области.

По итогам 2022 года в Ростовской области возвели 2 млн 704 тысячи квадратных метров. Это на 24 тыс кв метров больше, чем было годом ранее. Об этом было сообщено во время онлайн-конференции, посвященной развитию жилищного строительства в ЮФО с использованием инструментов ДОМ.РФ.

— В этом году задача строительного комплекса региона не просто сохранить темпы 2022 года, но и превзойти показатель прошлого года на 7%, планируется ввести в эксплуатацию 2 млн 900 тысяч кв. метров жилья, — отметил руководитель регионального минстроя Юрий Сильвестров.

Сейчас Ростовская область находится в числе лидеров по строительству частных домов, сообщили во время конференции.

НА ИЖС пришлось 53% от общего объема — 1 млн 430 тысяч квадратных метров. На многоквартирные дома 47% — 1 млн 274 тысячи квадратных метров.

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Под застройку отдали 76 га в районе Ростовского моря. Это территория между 3-й Лазерной, 1-м Резным переулком и рекой Темерник. Всего возвести намерены 870 тысяч кв. метров жилья и 44 тысяч кв. метра коммерческих помещений (подробности)