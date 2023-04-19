Уроженец Ростовской области займет пост прокурора Республики Калмыкия

Указ о назначении специалиста опубликовали 17 апреля 2023 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уроженец Ростовской области Виталий Семенченко должен занять пост прокурора Республики Калмыкия. Соответствующий указ 17 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Документ сейчас находится в открытом доступе на портале правовой информации.

По предварительным данным, специалист до этого был начальником управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, юстиции и УФСКН донской прокуратуры, а также занимал пост в Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Последним местом работы была прокуратура Чувашской Республики. Известно, что Виталий Семенченко окончил Ростовский юридический институт МВД РФ.

Напомним, ранее первым заместителем прокурора Ростовской области назначили Александра Гацко.

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