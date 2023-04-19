Проект строительства в Ростове дороги «Орбитальная-2» планируют направить на госэкспертизу до конца второго квартала 2023 года

Вдоль проезжей части будут тротуары и выделенная велодорожка. Фото: правительство Ростовской области.

Проектную документацию по возведению в Ростове дороги «Орбитальная-2» должны направить на госэкспертизу до конца второго квартала 2023 года. Такую задачу поставили на рабочем совещании, которое провел первый замминистра транспорта области Василий Гойда.

— Проектируемая автомобильная дорога протяженностью 4,5 км должна максимально оптимизировать транспортные потоки в жилом районе «Суворовский», обеспечить его логистическую связь с Северным жилым массивом, а также разгрузить улично-дорожную сеть донской столицы, — отметил Гойда.

Новая четырехполосная магистраль пройдет по незастроенной части садового товарищества «Защитник». Для удобства жителей СНТ к дороге будет примыкание. На ее строительство выделено 1,9 млрд рублей.

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