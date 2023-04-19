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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:10

Индивидуального предпринимателя приговорили к 2,5 годам лишения свободы за плохую уборку центра Ростова

Работы были выполнены только на бумаге
Дмитрий Кутепов
Приговор суда уже вступил в законную силу.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове суд приговорил индивидуального предпринимателя к двум с половиной годам лишения свободы за неубранную территорию в Ленинском районе города. Об этом сообщили в областной пресс-службе ФСБ России.

По контракту, заключенному с МУП «Благоустройство Ленинского района» донской столицы, в 2016 году он должен был содержать объекты улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения. Фактически этого не делалось.

— При этом согласно актам работы были выполнены в полном объеме, — отметили в пресс-службе.

Мужчину осудили по статье «Мошенничество» Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.

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