В Ростове каждый пятый ребенок собирается работать на летних каникулах

16-летний парень на полученные деньги хочет купить новый смартфон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 18% родителей, участвующих в опросе сайта SuperJob, сообщили о намерении их детей работать на летних каникулах.

Родители детей, желающих заработать, считают, что их отпрыски будут и при деле, и смогут заработать. Например, 16-летний парень на полученные деньги хочет купить новый телефон.

Среди подростков в возрасте от 14 до 17 лет наибольшей популярностью пользуются вакансии курьера и промоутера. Также у них вызывает интерес предложение подработать кухонным работником, официантом, а также помощником вожатого или тренера.

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