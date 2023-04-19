Ростовчан приглашают на юбилейный Зеленый Марафон в парк «Левобережный»

Фото:​ пресс-служба Сбербанка

В Ростове-на-Дону пройдет десятый Зеленый Марафон, инициированный Сбером. В этом году забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране. 20 мая на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России. Ростовские участники будут стартовать и финишировать в Левобережном парке.

В программе забега - дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), а также скандинавская ходьба на 2,1 км.

Напомним, что Зеленый Марафон — большой городской праздник. Для участников и их семей будут организованы развлекательные зоны со спортивными играми и праздничный концерт. Можно будет также посетить лекционный шатер, в котором эксперты расскажут о спорте, ЗОЖ и экологичном образе жизни.

- Зеленому Марафону исполняется 10 лет. Я приглашаю всех — спортсменов и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в нашем празднике спорта, который также станет ярким городским событием. Встретимся на старте в Левобережном парке 20 мая. Участие в забеге бесплатное, каждый может попробовать свои силы на дистанции 4,2 км. Следите за новостями, а мы поможем подготовиться к забегу, - рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Традиционно забег будет носить благотворительный характер. В этом году к акции присоединится Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Каждый участник Зеленого Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от пожертвований, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения забега.

По сообщению организаторов, для участия в забеге необходимо зарегистрироваться до 14 мая 2023 года.