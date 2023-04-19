41% ростовчан поддержали идею увеличить выходные на майские праздники

Уровень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста респондентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроект об увеличении выходных дней в мае за счет сокращения новогодних каникул, внесенный в Госдуму, поддержал 41% жителей Ростова, принявших участие в опросе сайта SuperJob.

— Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники, -— обосновал свой выбор при голосовании ростовчанин.

При этом 51% опрошенных выступили против инициативы.

— Оставьте длинную зимнюю сказку, — отметил противник законопроекта.

Уровень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста респондентов. Среди ростовчан до 34 лет таких — 36%, старше 45 лет — 48%.

В этом году в мае страна будет отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

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