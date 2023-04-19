В Ростовской области в районе села Кулешовка выгорело 500 кв. метров камыша

Возгорание камыша зафиксировали на территории Азовского района Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в районе села Кулешовка потушили ландшафтный пожар. Об этом днем 19 апреля сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- Возгорание камыша зафиксировали на территории Азовского района. Вызов поступил около 13:10. В 14:53 горение ликвидировали на площади в 500 кв. метров, - рассказала представитель экстренного ведомства.

Известно, что к борьбе с огнем от РСЧС привлекли 26 человек и 8 единиц техники, от МЧС - 21 человека и 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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