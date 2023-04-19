Ремонт водовода вели в районе поста ГАИ села Самбек Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области устранили аварию на Донском техническом водоводе диаметром 1420 мм. Об этом 19 апреля сообщает МУП «Управление «Водоканал» Таганрога.

- Работы в районе поста ГАИ села Самбек завершены. В данный момент происходит заполнение городских сетей, - сообщили в коммунальной организации.

Напомним, ранее из-за ремонта коммуникаций в приморском городе происходили перебои с подачей ресурса в краны. Например, с утра 17 апреля до полудня 19 апреля воду некоторым местным жителям подавали с пониженным давлением.

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