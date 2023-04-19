В Ростовской области пройдут продовольственные ярмарки

Социально-значимые товары там будут продавать на 10-15% ниже рыночной стоимости. Фото: правительство Ростовской области.

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, в городах Шахты и Новочеркасск Ростовской области пройдут масштабные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

В субботу, 22 апреля, в Шахтах торговля развернется на площади Ленина, 1. Это напротив главного корпуса Шахтинского автодорожного института.

В воскресенье, 23 апреля, — в Новочеркасске, в районе сквера на площади Ермака.

На ярмарках можно будет приобрести овощи и фрукты, мясную, молочную, рыбную и мучную продукцию, кондитерские изделия, мёд и другие продовольственные товары. Также будет представлен посадочный материал, садовый инструмент, живые и искусственные цветы.

Социально-значимые товары там будут продавать на 10-15% ниже рыночной стоимости.

Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозорганизаций, фермерских хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств участие в ярмарках бесплатное.

Подробности можно узнать в администрациях городов. В Новочеркасске по телефону 8 (863 52) 4-10-10, в Шахтах — 8 (863 62) 27-809.

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