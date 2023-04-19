Новочеркасск получил 98 млн рублей на достройку детских садов-долгостроев

Детсады смогут принимать 280 детей. Фото: Анна Чугункина / администрация Новочеркасска.

Правительство Ростовской области выделило администрации Новочеркасска субсидию 98,5 миллионов рублей на достройку двух проблемных детских садов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Завершить возведение детских садов на улице Авиаторов в микрорайоне Хотунок и проспекте Баклановском не получилось из-за подорожания стройматериалов. Денег просто не хватило.

Предполагается, что дошкольные учреждения, рассчитанные на 200 и 80 мест, возведут до конца текущего года.

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