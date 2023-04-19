В зоопарке в Ростова появилась на свет краснокнижная такин-мишми

Новая питомица родилась в День космонавтики. Фото: группа в VK зоопарка Ростова-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону семья такинов-мишми пополнилась новорожденной малышкой. Теперь девочке, которая появилась на свет в День космонавтики, подбирают имя в группе зоосада в VK. Поучаствовать в этом процессе могут все желающие.

- Объявляем конкурс. С сегодняшнего дня по 21 апреля пишите свои предложения. 22 и 23 апреля проголосуем. 24 апреля тому, чье предложение получит больше одобрений, мы вручим билеты в зоопарк, - пообещали жителям Дона.

Напомним, первые такины появились в зоопарке Ростова еще в 2012 году, их привезли из чешского города Брно.

Этот вид животных занесен в международную Красную Книгу. Такины встречаются в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, в провинциях Китая Сычуань и Шаньси на высоте 2000-4500 метров.

Несмотря на неуклюжий вид, парнокопытные очень ловко передвигаются по скалам. Они имеют острые рога длиной до 50 см. Продолжительность беременности у такинов - около 7-8 месяцев, обычно рождается один детеныш.

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