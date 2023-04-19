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НовостиОбщество19 апреля 2023 16:42

Жители Ростовской области 22 апреля смогут принять участие во Всероссийском субботнике

Планируется участие 25 тысяч жителей и больше тысячи организаций
Лейла МИРИШОВА
Планируется участие 25 тысяч жителей и больше тысячи организаций

Планируется участие 25 тысяч жителей и больше тысячи организаций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жители смогут 22 апреля принять участие во Всероссийском субботнике. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, в 55 муниципалитетах планируется участие порядка 25 тысяч человек и больше тысячи организаций. Также задействуют порядка тысячи единиц спецтехники. В субботнике будут участвовать и представители органов власти, бизнес–сообществ и общественных организаций. Во время акции участники уберут дворы, придомовые территории и общественные пространства. Также планируется озеленение территории, приведение в порядок скульптур, покраска скамеек и ограждений.

Отметим, что в этот же день для жителей Ростова-на-Дону экоактивисты вместе с региональным оператором «Чистый город» организуют командные соревнования «Чистые игры». Всех будут ждать в 10 часов утра в Александровском лесопарке.

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