К лету на подъездах к Крымскому мосту оборудуют 40 пунктов досмотра

В пиковый период по автоподходам проедут до 15-17 тысяч авто Фото: Виталий ТИМКИВ

В преддверии курортного сезона на подъездах к Крымскому мосту оборудуют 40 пунктов досмотра. Дополнительные места проверок появятся со стороны полуострова и Краснодарского края.

С их помощью время досмотра и проезда по транспортному переходу сократится, а пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысячи машин в сутки (при средней интенсивности). В пиковый период по автоподходам проедут до 15-17 тысяч авто. Об этом сообщает "КП-Кубань".

На майских праздниках поток транспорта в сторону Крыма и обратно, скорее всего, увеличится. Поэтому на автоподходах уже начали строить новые пункты досмотра. Там же разместят дополнительные посты охраны.

На досмотр уйдет не больше часа, так что пробки сократятся. Кроме того, время ожидания в заторе можно скоротать на площадках с придорожным сервисом. Их установят вдоль трасс.

- Для быстрого и комфортного прохождения досмотровых мероприятий водителям рекомендуют не брать с собой лишний багаж. Досмотр машин с большим количество сумок будет проводиться дольше, - отметили дорожники.

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