В аэропорту Сочи задержали маляра, неудачно пошутившего о бомбе в стаканчике с кофе

Маляр красил стены в авиагавани курортного города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Сочи задержали мужчину после неудачной шутки о бомбе в стаканчике. Об этом сообщила "КП-Кубань".

Маляр красил стены в авиагавани курортного города. Вероятно, он решил развлечься и не придумал ничего лучше, чем пошутить о бомбе. Возвращаясь с перерыва со стаканчиком кофе, мужчина подошел к правоохранителям, загадочно посмотрел на них и прошептал, что в емкости спрятано взрывное устройство.

Реакция правоохранителей не заставила долго ждать: его скрутили и отвезли в отделение полиции. Там маляр шутить не стал: сразу стал серьезным и заверил, что всего лишь хотел повеселить всех. Если на него заведут уголовное дело за ложное сообщение о теракте, то шутка может закончиться тюрьмой на срок до пяти лет.

В аэропорту Сочи сообщили, что мужчина не является их сотрудником. Маляр работает на подрядную организацию, которая ведет там работы.

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