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НовостиОбщество19 апреля 2023 20:08

В Крыму местный житель заплатит штраф в 25 млн рублей за сорванные подснежники

Мужчина уничтожил больше 5,5 тысячи цветов
Лейла МИРИШОВА
Мужчина уничтожил больше 5,5 тысяч цветов

Мужчина уничтожил больше 5,5 тысяч цветов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму местного жителя оштрафовали на 25 млн рублей за сорванные подснежники. Об этом сообщает "КП – Крым". У мужчины на участке выросли редкие цветы. Он решил не терять зря время и собрал подснежники для продажи в Москве.

Для первой партии на продажу набралось около шести тысячи штук. Однако, мужчина не учел, что подснежники занесены в Красную книгу и за их уничтожение грозит большой штраф.

Во время перевозки цветов незаконный груз увидели сотрудники Минприроды. Они попросили показать содержимое коробки. Когда они увидели цветы, то сразу же изъяли подснежники. В итоге крымчанина признали виновным в уничтожении редких растений и оштрафовали на сумму - 25,2 миллиона рублей

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