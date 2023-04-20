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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:23

Сити-менеджер Алексей Логвиненко дал поручение проверить на двусмысленность убранство Ростова к 9 мая

Глава администрации потребовал от управления наружной рекламы провести тщательную проверку
Лейла МИРИШОВА
При необходимости нужно убрать любые изображения, которые можно двояко толковать

При необходимости нужно убрать любые изображения, которые можно двояко толковать

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил проверить убранство города к 9 мая на двусмысленность. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии городской администрации.

Алексей Логвиненко дал это поручение управлению наружной рекламы Ростова. При необходимости нужно убрать любые изображения, которые можно двояко толковать.

- Конечно, нормальные вменяемые люди, которые не занимаются самопиаром, понимают, что никто ничего такого показать не хочет. Но бывают разные люди - кто-то ищет, к чему бы прицепиться. Не надо давать им шансов. Никаких двусмысленных рисунков быть не должно, – рассказал Алексей Логвиненко.

Так, сити-менеджер напомнил ситуацию, когда в 2022 году у оформителей произошел инцидент с одним из изображений. Среди фотографий ветеранов был кадр с немецким солдатом на фоне горящего танка Советской армии.

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