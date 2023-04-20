Сити-менеджер Алексей Логвиненко дал поручение проверить на двусмысленность убранство Ростова к 9 мая

При необходимости нужно убрать любые изображения, которые можно двояко толковать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил проверить убранство города к 9 мая на двусмысленность. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии городской администрации.

Алексей Логвиненко дал это поручение управлению наружной рекламы Ростова. При необходимости нужно убрать любые изображения, которые можно двояко толковать.

- Конечно, нормальные вменяемые люди, которые не занимаются самопиаром, понимают, что никто ничего такого показать не хочет. Но бывают разные люди - кто-то ищет, к чему бы прицепиться. Не надо давать им шансов. Никаких двусмысленных рисунков быть не должно, – рассказал Алексей Логвиненко.

Так, сити-менеджер напомнил ситуацию, когда в 2022 году у оформителей произошел инцидент с одним из изображений. Среди фотографий ветеранов был кадр с немецким солдатом на фоне горящего танка Советской армии.

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