В Ростове-на-Дону дожди будут идти до конца рабочей недели

Непогода продлится до конца рабочей недели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону синоптики предупредили, что дождь будет идти целый день. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В четверг, 20 апреля, в городе ожидаются осадки, которые продлятся до самого вечера. Днем воздух в Ростове прогреется до +13 градусов. Ближе к ночи температура упадет до +11 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.

В пятницу, 21 апреля, погода будет пасмурной. Небольшой дождь ожидается утром и вечером. Днем воздух в городе прогреется до +15, а ближе к ночи столбики термометров покажут до +11. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее в такую погоду, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

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(Подробности)