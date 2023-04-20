В Ростовской области 19-летний водитель «ВАЗа» сбил насмерть пожилого пешехода

Водитель сбил пешехода на трассе Котельниково - Песчанокопское
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростовской области 73-летний мужчина погиб после того, как его сбил 19-летний водитель легковушки. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
- Пострадавшего увезли в больницу, впоследствии он скончался от травм, - уточнили в ведомстве.
Известно, что происшествие зарегистрировали на трассе Котельниково - Песчанокопское в Сальском районе. Предварительно, вечером 19 апреля водитель автомобиля «ВАЗ 21063», по непонятным пока причинам, наехал на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.
Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, а также следить за скоростью и боковым интервалом. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.
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