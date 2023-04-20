Депутаты передали оборудование и амуницию бойцам инженерной бригады из Ростовской области

Полезный груз поможет военным более эффективно выполнять задачи. Фото: сайт Законодательного собрания РО

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области передали снаряжение и амуницию бойцам 11-й отдельной гвардейской инженерной Кингисеппской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады. Об этом говорится на сайте донского парламента.

Военные получили квадрокоптеры, тактические шлемы, прицелы ночного видения, тепловизоры, аптечки, планшеты, рации, сварочные аппараты, электроинструменты, мотопомпы, лекарства и продукты. Всего 500 единиц экипировки и других вещей на сумму более 7 млн рублей.

Полезный груз доставили председатель донского Заксобрания Александр Ищенко, а также депутаты Владимир Ревенко и Павел Бережной.

- Депутаты последовательно, системно оказывают помощь самым разным подразделениям Вооруженных сил. Речь идет о наших мобилизованных, военнослужащих по контракту, о добровольцах. Мы стараемся по заявкам воинских частей, по заявкам мобилизованных жителей области предоставлять такую амуницию. Оборудование, которое позволит, во-первых, защитить жизнь и здоровье военных. Во-вторых, поможет более эффективно выполнять поставленные задачи, - прокомментировал Александр Ищенко.

Закупленные вещеи и оборудование передали на территории воинской части в Ростовской области.

- Обычно мы встречаемся в других местах, например, в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Луганске. С бригадой общаемся достаточно давно, совместно выполняли задачи по ремонту газопроводов, по разминированию прилегающих территорий в указанных населенных пунктах, - рассказал Владимир Ревенко.

Павел Бережной подчеркнул, что помощь участникам специальной операции не ограничивается передачей помощи и технических средств. Парламентарии также занимаются вопросами социальной поддержки военнослужащих и их близких.

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