В Ростове заместитель главврача онкодиспансера ответит перед судом по делу о взятках

Подозреваемая уже признала вину и заключила досудебное соглашение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону будут судить заместителя главного врача областного онкодиспансера. Обвинительное заключение по делу уже утверждено, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Специалиста подозревают во взяточничестве на крупные суммы (часть 2 статьи 290 УК РФ), а также в получении подкупа с вымогательством (часть 5 статьи 290 УК РФ) и получении взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ). Всего зафиксировали 11 эпизодов нарушения закона, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, с января 2021 года по март 2022 года подозреваемая «неоднократно получала деньги от пациентов и их родственников за решение вопросов, связанных с госпитализацией и назначением лечения». Люди платили заместителю главного врача медучреждения от 30 до 160 тысяч рублей.

Добавим, сейчас обвиняемая находится под стражей, ее арестовали по ходатайству следователя. Женщина уже признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Раскрыли денежные махинации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

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