В Ростовской области на трассе водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил пешехода

Пострадавший мужчина умер на месте происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск водитель грузовика «МАЗ» сбил насмерть 36-летнего пешехода. Пострадавший мужчина умер на месте происшествия, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Инцидент зафиксировали 19 апреля в 3:45. Предварительно, 38-летний мужчина за рулем большегруза наехал на человека, который шел по проезжей части в попутном направлении, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, вчера похожее происшествие случилось на трассе Котельниково - Песчанокопское. В этом случае на 73-летнего пенсионера наехал 19-летний водитель «ВАЗа».

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения и следить за скоростью. Нельзя отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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