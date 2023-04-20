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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:53

В Ростовской области на трассе водитель грузовика «МАЗ» насмерть сбил пешехода

Донских водителей просят быть предельно осторожными за рулем
Ангелина СКИБА
Пострадавший мужчина умер на месте происшествия

Пострадавший мужчина умер на месте происшествия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск водитель грузовика «МАЗ» сбил насмерть 36-летнего пешехода. Пострадавший мужчина умер на месте происшествия, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Инцидент зафиксировали 19 апреля в 3:45. Предварительно, 38-летний мужчина за рулем большегруза наехал на человека, который шел по проезжей части в попутном направлении, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, вчера похожее происшествие случилось на трассе Котельниково - Песчанокопское. В этом случае на 73-летнего пенсионера наехал 19-летний водитель «ВАЗа».

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения и следить за скоростью. Нельзя отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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