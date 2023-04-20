В Ростовской области осудили лжесотрудника Ространснадзора

Мошенник получил от водителя 30 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

В Ростовской области вынесли приговор жителю Каменска-Шахтинского за сбор денег с водителей большегрузных автомобилей под видом сотрудника Ространснадзора. Об этом сообщили в областной пресс-службе ФСБ России.

Правоохранители установили, что каменчанина задержали сотрудники ФСБ при получении 30 тысяч рублей от водителя фуры. Ему он представился сотрудником Ространснадзора. Для убедительности на нем была ведомственная форма. Деньги он требовал за то, что не стал составлять административный протокол за якобы перегруз машины. Как оказалось, мужчина нигде не работал.

Жителя Каменска-Шахтинского приговорили к 300 часам обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.

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